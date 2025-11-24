Kadınlar erkeklerden çok yaşıyor!

Yıllardır yapılan bir tartışmadır: Kadınlar mı çok yaşar, erkekler mi? Yapılan son araştırma bu polemiğe noktayı koyacak gibi. Çünkü araştırmayı yapan bu kez Sağlık Bakanlığı. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl. Kadınlar ortalama 80,7 yıl, erkekler ise 75 buçuk yıl yaşıyor. Yani Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor.

