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Kadın kuryeden saldırgana kasklı müdahale!

Kadın kuryeden saldırgana kasklı müdahale!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:24
Ankara Etimesgut’ta trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, kurye Selim A.’yı darp etmeye başladı. Olay anında meslektaşının yardımına koşan kadın kurye Rüya K., hem arkadaşının darp edilmesine hem de motosikletinin yere düşüp hasar almasına sinirlenerek saldırgana başındaki kaskla kafa attı. Saldırganı etkisiz hale getiren kadın kurye, çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle olayın büyümesini engelledi. Yaşananlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Hafif yaralanan Selim A., saldırgandan şikâyetçi oldu.
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Kadın kuryeden saldırgana kasklı müdahale!
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