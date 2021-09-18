18 Eylül 2021, Cumartesi
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''Kadın isterse her şeyi yapar'' | 2 çocuğunu da balıkçılık yaparak okuttu
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kimi azim, kimi de başarı dolu öyküsüyle bizlere örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Engincan Çelik'in görüntüleriyle geliyor.