’’Kadın isterse her şeyi yapar’’ | 2 çocuğunu da balıkçılık yaparak okuttu

Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kimi azim, kimi de başarı dolu öyküsüyle bizlere örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Engincan Çelik'in görüntüleriyle geliyor.