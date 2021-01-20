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Kadıköy'de yaşlı kadına dehşeti yaşatan bakıcının ifadesi ortaya çıktı!

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Giriş: 20.01.2021 15:29
Güncelleme:20.01.2021 15:32
Son dakika haberine göre; Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bir kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki 89 yaşındaki Fatma Kantar’a hem fiziki hem de psikolojik şiddet uyguladığı belirlendi. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının cama çıkarak, “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görüldü. Görüntülerin ardından yaşlı kadına dehşeti yaşatan 28 yaşındaki bakıcı Rano Rakhmova, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Rakhmova ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle yanlış hareketler yaptığını söyledi.
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