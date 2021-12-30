Kadıköy'de araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı... Dehşet anları kamerada

Karaköy’de yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Demir ve beton dubaları kıran araç kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağaca çarparak durabilen aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyenlerin ezilmekten son anda kurtulduğu olayda sürücü ise yara almadan kurtuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ünlü, yasak olan bir noktada bulunan trafik ışıklarından "U" dönüşü yaptı. Bu esnada ticari taksi ile seyir halinde olan Süleyman Düşden, aracın aniden önüne çıkmasıyla duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş yaralandı. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Araç da ağaca çarparak durabildi. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç yasak yerden dönüş yapıyor. Yolda seyreden taksi ise araca arkadan çarpıyor. Kontrolden çıkan araç demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıkıyor. Araç yürüyen yayaların arasına dalıyor ve ağaca çarparak durabiliyor. Aracın çarptığı iki kişi yere düşüyor ve diğer vatandaşlar panikle kaçıyor.