30 Ekim 2024, Çarşamba
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İzmir’i sarsan depremin üzerinden 4 yıl geçti! 117 can gitti

İzmir’i sarsan depremin üzerinden 4 yıl geçti! 117 can gitti

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:49
117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin bugün 4'üncü yıl dönümü. Felaket ve günler süren arama kurtarma çalışmaları ise zihinlerde dün gibi taze. Peki 30 Ekim 2020'de ne olmuştu, depremin ardından neler yapıldı?
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