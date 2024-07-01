İzmir'deki patlamanın tanığı korkunç anları A Haber’de anlattı

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün bir lokantada patlama meydana gelmiş, olayda 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişi de yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin soruşturma da sürüyor. O anların tanığı A Haber'de yaşadıklarını anlattı ve "Aracımı patlayan yerin önüne park ettim. Park etmemle karşıya geçtim 2-3 dakika arasında oldu. Çok şiddetli bir patlama oldu." ifadelerini kullandı.

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