İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Son dakika haberine göre İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında İZSU Genel Müdürü ile Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü de var.

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