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İzmir'deki depreme ameliyatta yakalanan doktor o anları A Haber'e anlattı | Hastanın sağlık durumu nasıl?

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Giriş: 06.11.2020 16:05
Güncelleme:06.11.2020 16:14
30 Ekim günü İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme ameliyat esanasında yakalanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül o anlarda yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Peki ameliyat devam etti mi? Ameliyatta olan hastanın sağlık durumu nasıl? Akgül, merak edilen tüm soruları A Haber'de yanıtladı.

30 Ekim günü İzmir'de yaşanan ve 114 kişinin hayatına mal olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında herkes gibi işinin başında olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, özel bir hastanede tüm mide ameliyattaydı.

Depreme ameliyat esnasında yakalanan Akgül o anlarda neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlattı.

Akgül, 26 haftalık gebe bir hemşireninde ameliyata katıldığını ve deprem esnasında çok korktuğunu ama ameliyatı bırakmadığını ifade etti.

Öte yandan hastanın anestezi altında olduğu için hastayı asla yalnız bırakmadıklarını ve deprem anı geçtikten sonra da ameliyata devam ettiklerini söyledi. Akgül, "Ekip lideri olarak yapmak gerekini yaprak soğukkanlı davrandım, kısa bir süre ara verip panik yapmadık, ameliyatımıza devam ettik ve başarılı bir şekilde ameliyatı tamamladık" dedi.

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Ameliyathanede görevli hemşirelerden birisinin 26 haftalık hamile olduğunu söyleyen Op. Dr. Akgül, "Onun için endişelendim biraz. Kendisine ve bebeğine zarar gelmemesi için oturup dinlenmesini söyledim" dedi.

"HASTALAR ÖNCE ALLAH'A SONRA BİZE EMANET"

Ameliyata girecek hastaların önce Allah'a sonra kendilerine emanet edildiklerini söyleyen Op. Dr. Akgül, "Hastanın canı bize emanet. Biz bu bilinçle depremden hemen sonra ameliyata devam ettik. Benim de iki tane küçük çocuğum var ve onları merak ettim. Eşim ne durumda bilmiyordum. Asistan arkadaşlarım haber verdi daha sonra. Bir sıkıntılarının olmadığını söyledi" diye konuştu.

DEPREMDE ORGANLAR ADETA YER DEĞİŞTİRDİ

Op. Dr. Akgül ve ekibinin deprem esnasında yaptıkları ameliyata ilişkin görüntüler de kameralara yansıdı. Deprem esnasında soğukkanlılığını koruyan Akgül'ün hemşire ve asistanları sakinleştirme çabalarının yer aldığı görüntülenirken, hastanın mide ve dalağını görüntüleyen kamera ise deprem anında organların nasıl yer değiştirdiğini kaydetti. Görüntülerde, en sık kanamanın görüldüğü yer olan mide ve dalak kısmında yer alan ameliyat aletinin deprem esnasında hastaya zarar vermemesi için çıkarıldığı anlar da yer alıyor.

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