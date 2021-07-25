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İzmir'de yollar köstebek yuvasına döndü! Foça'da bozuk yol tepkisi

A Haber
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Giriş: 25.07.2021 15:59
İzmir Foça'da belediye, su borusu döşemek için yolları kazdı ancak çalışmaları tamamlamadı. Bu durum ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Yapılmayan yol vatandaşları isyan ettirdi. Görüntüler turizmin önemli merkezlerinden biri olan İzmir Foça'dan.

İddaya göre belediye su borusu döşemek için buradaki caddeyi kazdı. Su borusu döşendi ancak ondan sonra hizmet tamamlanmadı. Yol yapılmayınca sokak hendek yuvasına dönüştü.



"TOZ İÇİNDEYİZ"

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan bir vatandaş, "Bir senedir buralar böyle. Vatandaşlar toz içinde biz toz içindeyiz. Evler her gün yıkanıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar kaldırım taşlarından da şikayetçi.

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