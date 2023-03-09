İzmir’de trajikomik dolandırıcılık! “Beni Allah gönderdi ben Hızır’ım” diyerek 2.500 TL dolandırdı

İzmir'de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren şahıstan kurban borcu olduğu gerekçesiyle para istedi. Paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyen kişiye bankadan çektiği 2 bin 500 lirayı verdi.

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