İzmir’deki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda iddiaya göre 20 gündür sular kesik. Çarşı esnafı elini yıkayacak su bile bulamıyor. Tarihi çarşıdaki su sorunu neden çözülemiyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında o çarşıdan detayları aktardı. Bir esnaf CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki göstererek, "Her şey bisiklete binmekle olmuyor. Lütfen bizlerle ilgilensin. Kemeraltı gerçekten zor durumda." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iddiaya göre 20 gündür sular kesik. Çarşı esnafı elini yıkayacak su bile bulamıyor. Tarihi çarşıdaki su sorunu neden çözülemiyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında o çarşıdan detayları aktardı.

DEFALARCA GİTTİM NETİCE YOK

Çarşıda bir esnaf, "20 gündür suyumuz akmıyor. Biz defalarca İzmir Belediyesi'nin su işlerine gittim dilekçe verdim netice yok." dedi.

BİSİKLETE BİNMEKLE OLMUYOR!

Başka bir vatandaş ise, "20 günden beri suyumuz yok. Taşıma suyla caminin oradan kovalarla su taşıyoruz. Defalarca aramamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. İZSU Genel Müdürlüğü'ne kadar aradık. Ama onlara da ulaşamadık. Ben buradan Sayın Başkan Tunç Soyer'e rica ediyorum her şey bisiklete binmekle olmuyor. Lütfen bizlerle ilgilensin Kemeraltı gerçekten zor durumda." ifadelerini kullanarak Tunç Soyer'e tepki gösterdi.