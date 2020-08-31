31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su sorunu! Esnaftan Tunç Soyer'e sert tepki: Bisiklete binmekle olmuyor!

İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su sorunu! Esnaftan Tunç Soyer'e sert tepki: Bisiklete binmekle olmuyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2020 12:05
Güncelleme:31.08.2020 12:09
İzmir’deki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda iddiaya göre 20 gündür sular kesik. Çarşı esnafı elini yıkayacak su bile bulamıyor. Tarihi çarşıdaki su sorunu neden çözülemiyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında o çarşıdan detayları aktardı. Bir esnaf CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki göstererek, "Her şey bisiklete binmekle olmuyor. Lütfen bizlerle ilgilensin. Kemeraltı gerçekten zor durumda." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iddiaya göre 20 gündür sular kesik. Çarşı esnafı elini yıkayacak su bile bulamıyor. Tarihi çarşıdaki su sorunu neden çözülemiyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında o çarşıdan detayları aktardı.

DEFALARCA GİTTİM NETİCE YOK

Çarşıda bir esnaf, "20 gündür suyumuz akmıyor. Biz defalarca İzmir Belediyesi'nin su işlerine gittim dilekçe verdim netice yok." dedi.

BİSİKLETE BİNMEKLE OLMUYOR!

Başka bir vatandaş ise, "20 günden beri suyumuz yok. Taşıma suyla caminin oradan kovalarla su taşıyoruz. Defalarca aramamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. İZSU Genel Müdürlüğü'ne kadar aradık. Ama onlara da ulaşamadık. Ben buradan Sayın Başkan Tunç Soyer'e rica ediyorum her şey bisiklete binmekle olmuyor. Lütfen bizlerle ilgilensin Kemeraltı gerçekten zor durumda." ifadelerini kullanarak Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Şov peşinde koşan Tunç Soyere tepki! Bisikletle anayolda 45 dakikalık tur ŞOV PEŞİNDE KOŞAN TUNÇ SOYER'E TEPKİ! BİSİKLETLE ANAYOLDA 45 DAKİKALIK TUR
İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi İZMİR’İN 21 YILLIK HAYAL KIRIKLIĞI! CHP İZMİR’DE NE VAAT ETTİ? NE YAPTI? İŞTE CHP’Lİ BAŞKANLARIN 21 YILLIK İZMİR KARNESİ
İzmirde koku tepkisi! CHPli İzmir Büyükşehir belediyesi vatandaşı isyan ettirdi İZMİR'DE KOKU TEPKİSİ! CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ
Son dakika: İzmir Çiğlide bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHPli belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu SON DAKİKA: İZMİR ÇİĞLİ'DE BİTMEYEN YOL İSYANI! VATANDAŞLARDAN CHP'Lİ BELEDİYEYE SERT TEPKİ: EVDE SU İÇTİĞİMİZ BARDAK BİLE TURUNCU
Ege’nin incisi İzmir’de su sorunu! CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? Meclis üyesi canlı yayında anlattı EGE’NİN İNCİSİ İZMİR’DE SU SORUNU! CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NEDEN SORUNA ÇARE BULMUYOR? MECLİS ÜYESİ CANLI YAYINDA ANLATTI
İzmir Dikilide vatandaşlardan su sorununa tepki İZMİR DİKİLİ'DE VATANDAŞLARDAN SU SORUNUNA TEPKİ

Esnaftan Soyer'e sert tepki
Esnaftan Soyer'e sert tepki
2 EYP böyle imha edildi
2 EYP böyle imha edildi
Başkan Erdoğan minik Sercan için devrede
Başkan Erdoğan minik Sercan için devrede
Partiler hız kesmiyor! İnanılır gibi değil
Partiler hız kesmiyor! İnanılır gibi değil
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Ölüme davet! 2 teker 5 kişi
Ölüme davet! 2 teker 5 kişi
Arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti
Arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti
Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu
Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu
Uçurtma çocuğu havaya savurdu
Uçurtma çocuğu havaya savurdu
Korkunç kaza! Restorana daldı
Korkunç kaza! Restorana daldı
Zatürre ve grip aşısına 50 kat talep arttı
Zatürre ve grip aşısına 50 kat talep arttı
Ankara Nallıhan'da orman yangını...
Ankara Nallıhan'da orman yangını...
Daha Fazla Video Göster