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Haberler Galeri İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

Yerel yönetimler kentlerin gelişiminde önemli etkenler arasında Türkiye'de birçok Anadolu ilinde kentsel anlamda büyük ilerlemeler sağlanırken Ege'nin incisi İzmir'de bu değişiklikten söz edilemiyor. Peki İzmir neden yönetilemiyor? CHP İzmir'de ne vaat etti? Ne yaptı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Erhan Çalışkan, A Haber canlı yayınında İzmir'in CHP'li belediyeler yönetimindeki 21 yılını anlattı. İşte CHP'li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 12:19
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İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

Yerel yönetimler kentlerin gelişiminde önemli etkenler arasında Türkiye'de birçok Anadolu ilinde kentsel anlamda büyük ilerlemeler sağlanırken Ege'nin incisi İzmir'de bu değişiklikten söz edilemiyor. Peki İzmir neden yönetilemiyor? CHP İzmir'de ne vaat etti? Ne yaptı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Erhan Çalışkan, A Haber canlı yayınında İzmir'in CHP'li belediyeler yönetimindeki 21 yılını anlattı. İşte CHP'li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

BELEDİYECİLİKTE 2 İLERİ 1 GERİ

İzmir 21 yıl kesintisiz CHP iktidarı yaşıyor yerel yönetimlerde. Bu dönem içerisinde belediyecilik 2 ileri 1 geri. Özüyle İzmir Belediyeciliği 2 ileri 1 geri sistemiyle çalıştı.

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İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

GECEKONDULAŞMADA TÜRKİYE'DE 1 NUMARA

Bugün bir fotoğraf çekersek 21 yıl sonra İzmir'in nereye geldiğini ne durumda olduğunu, şöyle baktığımız zaman İzmir bütün şehirler içerisinde imarsız eski deyimle gecekondulaşma oranında Türkiye'de bir numara. Konut sayısına oranladığınızda bir numarayız. Kötü planlama ve kötü belediyeciliğin göz yumma belediyeciliğinin en alası İzmir'de uygulanmış.

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İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

TRAFİK HER YERDE KİTLENİYOR

İkincisi ulaşım yollar arap saçı trafik her yerde kitleniyor. 2 km'lik yolu 40 dakikada gidemiyorsunuz. İzmir raylı sistem fakiri.

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İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi

BAŞKANLAR NE YAPTI?

Bu 21 yıl içerisinde 1 dönem rahmetli Ahmet Piriştina'nın dönemi. Priştina döneminde efsane başkan deniliyor anlatılıyor ancak efsane basın ve halkla ilişkilerin efsanesi. Rahmetli Piriştina, İzmir kongreler fuarlar ve kongreler merkezi olacak dedi, oldu mu? Hayır değil, gerçekleşmedi.