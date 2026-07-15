Kahraman Ömer Halisdemir kabri başında anılıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, darbecilerin seyrini değiştiren kahramanlardan Şehit Ömer Halisdemir, Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabri başında dualarla anıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı anma programını A Haber yerinden takip ederken, Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi verdiği tarihi mücadele, vatan sevgisi ve geride bıraktığı emanet bir kez daha hatırlatıldı. Anma töreninde, kahraman şehidin fedakârlığının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.