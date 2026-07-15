TBMM bombalar altında milli iradeye sahip çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbecilerin hedef aldığı noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Darbecilerin bombalarına rağmen çalışmalarını sürdüren Gazi Meclis, o gece millet iradesine sahip çıkarak demokrasi tarihine geçti. Bombalar altında toplanan milletvekilleri, millî iradeden taviz vermeyeceklerini tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaşananlar ile o tarihi direnişin bilinmeyen yönlerini A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte canlı yayında değerlendirdi.