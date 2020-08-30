Şov peşinde koşan Tunç Soyer'e tepki! Bisikletle anayolda 45 dakikalık tur

İzmir'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden bu yana başkanlık koltuğunda oturan Tunç Soyer, yaklaşık 1,5 yıllık görevi süresince icraatleri yerine sürekli olarak şovları ve skandallarıyla gündeme geldi. Belediyeyi HDP'li isimlerin istihdam kapısına çeviren, il genelindeki su sorununa çözüm üretemeyen, çevre ve doğa katliamlarına göz yuman Soyer konu şov olunca ise hep en önde yer almasını biliyor.



ANA YOLDA BİSİKLET SÜRDÜ

Twitter'da troll hesap yerine kendi hesabı üzerinden PR paylaşımı yaparak rezil olan, koronavirüs salgını sürecinde ise Atatürk imzalı maskelerle prim kasmaya çalışan Soyer; 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını bisiklet üzerinde gerçekleştirdi.

Bisiklet turu görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan Soyer'e vatandaşlardan "bisiklet yolu" tepkisi gecikmedi. 45 dakikalık tur boyunca anayolları kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan Soyer'in şov değil İzmir'e bisiklet yolu yapmasını isteyen vatandaşlar "Şehir içinde bisikletinizle bizi selamlarken maalesef hiç bisiklet yolu kullanamadınız. Çünkü şehir içi bisiklet yolu yok" dedi.

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