15 Temmuz şehitleri Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma programında şehitler dualarla yad edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ve şehit yakınları, kabirlere karanfil bırakarak Kur'an-ı Kerim tilavetine eşlik etti. A Haber'in yerinden takip ettiği anma programında, 15 Temmuz şehitlerine duyulan vefa ve o gece verilen mücadelenin unutulmayacağı mesajı öne çıktı.