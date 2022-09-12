12 Eylül 2022, Pazartesi
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İzmir’de pazarda laf atma kavgası! Ortalık birbirine girdi
İzmir'de kendisine laf attığı iddia edilen kadının yakınları ile pazarcılar arasında kavga çıktı. 2 kişinin darp sonucu yaralandığı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.