İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

İzmir'in Menemen ilçesinde orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.