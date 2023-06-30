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İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

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Giriş: 30.06.2023 19:16
İzmir'in Menemen ilçesinde orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.
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