06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı

İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2021 16:17
Güncelleme:06.04.2021 16:18
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı semt pazarına uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer, belediye binasının depremde hasar gördüğünü iddia ederek çatı onarım ihalesi için 3 milyon TL bütçe ayırmıştı. Tek bir bina için bu ücretin fazla olduğunu düşünen vatandaşlar, "kaynaklar boşa harcanıyor" diyerek tepki göstermişti. Bugünkü yaşanan fırtınada diğer binaların ihmal edildiği gözler önüne serildi.

Doğal afetlerle sık sık boğuşan İzmir'de bir kabus daha yaşandı. Bugün çıkan fırtına sonucu; Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, pazara uçtu. 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar ise 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yollandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
Korkunç anlar! Trenden düştü
Korkunç anlar! Trenden düştü
İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı!
İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı!
İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı
İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı
İstanbul'da iş yerine kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da iş yerine kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var
Çay tiryakileri dikkat!
Çay tiryakileri dikkat!
Aşıya giderken bunlara dikkat!
Aşıya giderken bunlara dikkat!
Altın değerinde Firavun Geçidi
Altın değerinde "Firavun Geçidi"
İki kadın kol kola yürürken hayatlarının şokunu yaşadı!
İki kadın kol kola yürürken hayatlarının şokunu yaşadı!
Kovid-19 testi pozitif
Kovid-19 testi pozitif
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?
Diyanet'ten flaş 'teravih namazı' kararı
Diyanet'ten flaş 'teravih namazı' kararı
Daha Fazla Video Göster