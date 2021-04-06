İzmir'de fırtına kültür merkezinin çatısını uçurdu! 3 kişi yaralandı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı semt pazarına uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer, belediye binasının depremde hasar gördüğünü iddia ederek çatı onarım ihalesi için 3 milyon TL bütçe ayırmıştı. Tek bir bina için bu ücretin fazla olduğunu düşünen vatandaşlar, "kaynaklar boşa harcanıyor" diyerek tepki göstermişti. Bugünkü yaşanan fırtınada diğer binaların ihmal edildiği gözler önüne serildi.

Doğal afetlerle sık sık boğuşan İzmir'de bir kabus daha yaşandı. Bugün çıkan fırtına sonucu; Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, pazara uçtu. 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar ise 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yollandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.