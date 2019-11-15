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15.11.2019
İzmir'de engelli çocuğa bakıcı dehşeti! O dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı
İzmir'deki engelli çocuğa bakıcı dehşetini gizli kamera kayıtları ortaya çıkardı. Yalnız yaşayan baba, biri görme engelli olan iki çocuğuna bakıcı tuttu. Bakıcının görme engelli küçük çocuğu sabah kahvaltısında dişini kırıp burnunu kanatıncaya kadar darp etti. O anlar evdeki gizli kameraya yansıdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcı evdeki cep telefonu ve 7 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan zanlıyı her yerde arıyor!
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