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İzmir’de ele geçirilen 'Tsantsa'lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

DHA
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Giriş: 20.05.2022 12:36
İzmir Aliağa’da bir ev ile depoya düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çeşitli dönemlere ait tarihi eser ve 'tsantsa' olarak isimlendirilen insan başlarının da içinde bulunduğu 1045 eserin bazıları raporlandı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Eserlerin raporları tamamlandığında bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurularak iade edilecek" açıklamasında bulundu.
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