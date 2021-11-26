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İzmir’de çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle susması için uyarılan adam polisin sırtına çakı sapladı

DHA
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Giriş: 26.11.2021 12:04
İzmir'in Bornova ilçesinde M.G. (33), kendisini uyaran polis memuru Erol Yavuz Yiğit'in (44) sırtına çakı sapladı. Yaralı Yiğit, kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirmek için bacağından vurdu. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli asayiş ekipleri, caddedeki fırından alışveriş yaparken sokakta bağırmaya başlayan şüphelinin yanına gidip, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle susması için uyardı. Uyarı üzerine M.G., sinirlenip cebinden çıkardığı çakıyla polis memuru Erol Yavuz Yiğit'e saldırdı. Şüpheli, Yiğit'in sırtına çakıyı saplayıp kaçtı. Yiğit'in yanındaki meslektaşı da M.G.'yi kovaladı. Bu sırada Yiğit, M.G.'yi durdurmak için bacağından vurdu. Ekiplerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Yiğit, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan polis memuru ile şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Polis memuruna saldıran M.G.'nin üzerinden çok sayıda çakı çıktığı tespit edildi. Caddede gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarılan M.G.'nin polis memuruna saldırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis memuru Erol Yavuz Yiğit konuştuğu sırada, şüphelinin cebinden çıkardığı çakıyla arka arkaya hamle yaptığı anlar yer alıyor.

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