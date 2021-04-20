20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de aile içi katliam! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İzmir'de aile içi katliam! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 16:10
Güncelleme:20.04.2021 16:10
Son dakika yaşam haberleri... izmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında 8789 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı apartmanda oturan Ahmet Y. (62) ile kardeşi Agah Y. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Y., evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ağabeyine ateş açtı.

Ahmet Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Y.'nin cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Agah Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Ağabey ile kardeşin sık sık kavga ettikleri, dün gece de gürültü yüzünden tartıştıkları öne sürüldü.

Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstanbul'da kira fiyatlarında artış
İstanbul'da kira fiyatlarında artış
Çocuk odasına ok gibi saplandı
Çocuk odasına ok gibi saplandı
4. kattan atladı burnu bile kanamadı
4. kattan atladı burnu bile kanamadı
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu
Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu
Yeşilçam'ın efsane filmleri çekilmişti! O konak...
Yeşilçam'ın efsane filmleri çekilmişti! O konak...
Gören şoke oldu! Maske takmamak için...
Gören şoke oldu! Maske takmamak için...
Mobil test! Mahalle mahalle geziyor
Mobil test! Mahalle mahalle geziyor
Yusufeli barajı bitti mi | Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! Adım adım sona doğru
Yusufeli barajı bitti mi | Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! Adım adım sona doğru
Avrupa futbolunda tarihi krizi!
Avrupa futbolunda tarihi krizi!
Daha Fazla Video Göster