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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem | Yunan adası Sisam büyük zarar gördü

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Giriş: 30.10.2020 16:36
Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.

Yunan adası Sisam büyük zarar gördü
Yunan adası Sisam büyük zarar gördü
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler
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