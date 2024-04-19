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İzmir''de 4,5'lik deprem! A Haber ekibi olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 17:49
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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