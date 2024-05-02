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İstanbul'un hava kalitesi haritası

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 15:54
Güncelleme:02.05.2024 15:54
İstanbul'un hava kalitesinin haritası çıkarıldı. Peki en temiz ve en kirli havaya sahip olan ilçeler hangileri? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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