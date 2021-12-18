18 Aralık 2021, Cumartesi
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İzmir depreminde tüm Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayda bebekten haber ver
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra mucize bir şekilde kurtarılan Ayda Gezgin 5 yaşına girdi. Baba Uğur Gezgin kızı Ayda'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutladı. Uğur Gezgin, 'Bugün günlerden Ayda' etiketiyle Ayda'nın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını 'İyi ki doğdun' meleğim notuyla paylaştı.