İYİ Parti dağılıyor! Meral Akşener'in konuşmasının şifreleri neler? Mide bulandırıcı "istismar" iddiası: 3 vekil daha istifa aşamasında

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar partiyi sarsarken, yaklaşan yerel seçimler öncesi parti içerisinde kazan kaynamaya devam ediyor. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in ardından gözler Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'a döndü. Parti içerisinde istifa dalgasının süreceği iddia edilirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuşmasında verdiği mesajlar dikkat çekti.