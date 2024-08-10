Eren Bülbül’ün şehadetinin 7.yılı! Annesi mezarı başında yürekleri dağladı: 7 yıl 7 bin yıl oldu! O benim yakama takılmış gülümdü...

Şehit Eren Bülbül

'EREN, YAKAMA TAKILMIŞ GÜLÜMDÜ'

Ayşe Bülbül, "Gelenler gitmek zorunda ama onlarla burada sohbet ediyor, konuşuyorum. Bir nebze de olsa yüreğimin acısı diniyor. Benimle burada gözyaşı döken oluyor. Allah'ım onların da işini gücünü rast getirsin. Sizlere gelir ki Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez. Eren, yakama takılmış gülümdü. Eren bir başkaydı. Çilelerin çoğu Eren'deydi. Eren, o sarı saçlarını bize bir parça ekmek getirebilmek için süpürge yaptı. Annen kurban olsun o sarı saçlarına oğlum. Benim evladım gelmeyecek biliyorum ama akşamdan kapıları kapatmıyorum" dedi.