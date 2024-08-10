Eren Bülbül'ün şehadetinin 7.yılı! Annesi mezarı başında yürekleri dağladı: 7 yıl 7 bin yıl oldu! O benim yakama takılmış gülümdü...
Trabzon'da PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), şehit olmasının üzerinden 7 yıl geçti. Yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla akıllara kazınan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun kabri başında yaptığı açıklamada "Ziyaretçilerle bu acıyı kapatmaya çalışıyorum. Bir nebze de olsa yüreğimin acısı diniyor. Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez" dedi. İşte detaylar...
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"
Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer etti.
Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi.
Şehadetinin ardından vatandaşlar, Eren'in paylaşımına "İyi ki varsın Eren" karşılığını verdi.
"EREN'İN ACISI EVLAT ACISI BAMBAŞKA"
Evinin önünde, şehit edildiği yerdeki, oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, her ölüm yıl dönümünde aynı acıyı yaşadığını söyledi. Bülbül, ağlayarak, "Allah'ım herkesten razı olsun. Mevla'm, herkese evladını bağışlasın. Allah'ım herkese evladının böyle bir acı gününü göstermesin. Benim evladıma, ziyaretçileri akın akın geliyor. Yaz gelince, okullar kapanınca, ziyaretçiler yoğun bir şekilde geliyor. Ben buralarda olayım olmayayım, buradan ayrılmak zorunda olsam bile benim kalbim, yüreğim, gözüm, gönlümle her zaman Eren'in başındayım. Eşimle 37 yıllık bir beraberliğim vardı. Eren'in acısı, babasının acısını kapattı. Eşimle iyi veya kötü 37 yıl bir yastığa baş koyduk ama Eren'in acısı, evlat acısı bambaşka" diye konuştu.
'EREN, YAKAMA TAKILMIŞ GÜLÜMDÜ'
Ayşe Bülbül, "Gelenler gitmek zorunda ama onlarla burada sohbet ediyor, konuşuyorum. Bir nebze de olsa yüreğimin acısı diniyor. Benimle burada gözyaşı döken oluyor. Allah'ım onların da işini gücünü rast getirsin. Sizlere gelir ki Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez. Eren, yakama takılmış gülümdü. Eren bir başkaydı. Çilelerin çoğu Eren'deydi. Eren, o sarı saçlarını bize bir parça ekmek getirebilmek için süpürge yaptı. Annen kurban olsun o sarı saçlarına oğlum. Benim evladım gelmeyecek biliyorum ama akşamdan kapıları kapatmıyorum" dedi.
BÜLBÜL VE GEDİK'İN KANI YERDE KALMADI
Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.
Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.
EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK'İN ADI YAŞATILIYOR
Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları Türkiye'nin hafızasında yer etti.
Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi.
Eren Bülbül'ün adı Trabzon'da gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra birçok ülke ve şehirdeki farklı mekanlarda da yaşatılıyor.
Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek, okulun adı Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.
Maçka Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye, "Eren Bülbül Camisi" adı verildi. Yine ilçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen B787-9 (Dreamliner) tipi uçağın ilk seferi de 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a yapıldı.
Bülbül'ün adına Somali'de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ocak 2021'de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açıldı.
Trabzon'da Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye de şehit Eren Bülbül'ün adı verildi.
Trabzon merkezde de stadyumda, okullarda, üniversitelerde, cadde ve sokaklarda çeşitli şekillerde adı yaşatılan Bülbül anısına voleybol, futbol ve wushu turnuvaları düzenlendi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Haziran 2019'da sosyal medya hesabından, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.
Yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa adı verilen Şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri de Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.
Hafızlarda yer edinen Eren'in olayın meydana geldiği yerin yakınındaki Türk bayraklı kabri ise 7 yıldır ziyaretçisiz kalmıyor.
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