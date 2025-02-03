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İthal edilen unlu mamullere dikkat

"İthal edilen unlu mamullere dikkat"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 10:02
Güncelleme:03.02.2025 10:05
Hamburger ekmeği başta olmak üzere unlu mamullerde kullanılan azodikarbonamid maddesi, yoga matlarının üretiminde de kullanılıyor. Türkiye'de kullanımı yasak olmasına rağmen bazı ülkelerde yasak olmayan bu maddenin tüketilmemesi gerektiğini belirten Öğretim Görevlisi Sinem Erdin, "Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalıdır. Paket üzerinde ADA şeklinde bir kısaltma varsa genellikle bu kimyasal bileşiğin kısaltmasıdır. Ya da E927a kodu. Bunları tüketmemeyi tercih edebilirler" uyarısında bulundu.
İthal edilen unlu mamullere dikkat
İthal edilen unlu mamullere dikkat
"İthal edilen unlu mamullere dikkat"
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