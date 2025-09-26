İtfaiyeci çift birlikte alevlerle savaşıyor

26 Eylül 2025, Cuma

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye eri olarak görev yapan Kadir Dönmez (45) ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli eşi Dilek Dönmez (41), yangın ve afetlerde can kurtarmak için birlikte mücadele ediyor. Dilek Dönmez’in çağrıyı iletmesinin ardından Kadir Dönmez, ekip arkadaşlarıyla birlikte olay yerine hareket ederek yangın, afet, arama ve kurtarma gibi birçok vakaya müdahale ediyor. Aynı zamanda meslektaş olan çift, zor durumdaki vatandaşlara el ele vererek yardım ulaştırıyor. Dönmez çifti, hem mesleklerinin hem de hayatın sorumluluklarını birlikte omuzluyor.
