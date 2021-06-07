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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu!

DHA
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Giriş: 07.06.2021 16:32
Güncelleme:07.06.2021 16:48
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde itfaiye aracı kullanırken çektikleri videoyla gündeme gelen 3 kadın konuştu. Kadınlar arkadaşları Saniye Kılıç'ın çocukluk hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, videoyu gizli hesaplarına yüklediklerini, bunların çalınarak yayıldığını, kendileri hakkında asılsız, karalayıcı, hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını, bununla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.
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