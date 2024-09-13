İşte Narin’in annesinin tutuklanmadan önce söyledikleri

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın katil veya katillerini bulmak için yürütülen soruşturma devam ediyor. Dün hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8 kişi tutuklandı. İçlerinde Narin’in amcası, annesi ve ağabeyi de yer alıyor. Tutuklanan anne Yüksel Narin tutuklanmadan önce neler söylemişti? İşte tüm detaylar…

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