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İşte depremin hurdaya çevirdiği araçlar! Felaketin boyutu gözler önüne serildi

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Giriş: 13.02.2023 15:17
Kahramanmaraş merkezli depremler araçlara da zarar verdi. Yüzlerce araç enkaz altında kaldı, hasar gördü. Depremin kullanılmaz hale getirdiği araçları Tülay Ayçiçek ekrana getirdi.
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