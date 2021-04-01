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İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada! Adamı önce tekmeledi sonra beyzbol sopasıyla kafasını yardı

İHA
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Giriş: 01.04.2021 10:25
Güncelleme:01.04.2021 10:38
Şişli’de dün saat 10.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adam, arkasından gelen taksici tarafından küfür edilerek kafa atıldıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi. Tekmeyle karşılık vermesi üzerine büyüyen kavgada, bagajdan beyzbol sopası alan taksici, adamın kafasını yardıktan sonra kaçtı. Kavga anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede kafasına 6 dikiş atılan adamın şikayeti üzerine kaçan taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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