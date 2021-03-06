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İstanbullular salı gününe dikkat! İSKİ açıkladı: Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik su kesintisi yapılacak
Son dakika haberine göre İstanbul'da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 17 saatliğine Salı gününden itibaren 17 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı.