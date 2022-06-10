10 Haziran 2022, Cuma
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İstanbul’da yine İETT krizi! Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı
İstanbul’da İETT krizine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez de seyir halinde olan otobüsün camı patladı. Korku dolu anlar yaşayan yolcular panik içinde otobüsü boşaltırken uzun süre yol ortasında yeni bir aracın gelmesini bekledirler. Vatandaşların uzun bekleyişinin ardından gelen İETT otobüsleri ise onları araca almadı. Olay cevredekilerin cep telefonuna böyle yansıdı.