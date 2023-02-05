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İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi? KAR ALARMI!  İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 13:44
Güncelleme:05.02.2023 13:44
Kar yağışı yurdun hangi bölgelerinde yoğunlaşacak? Megakentte beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar tatili olur mu? İstanbul’da okullar tatil edilir mi? Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç A Haber'de yanıtladı.
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Yarın okullar tatil edilir mi?
Yarın okullar tatil edilir mi?
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