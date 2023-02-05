İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi? KAR ALARMI!  İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Kar yağışı yurdun hangi bölgelerinde yoğunlaşacak? Megakentte beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar tatili olur mu? İstanbul’da okullar tatil edilir mi? Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç A Haber'de yanıtladı.

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