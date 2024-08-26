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İstanbul’da ulaşım çilesine bir yenisi daha eklendi! Metronun tavanından sular aktı

İstanbul’da ulaşım çilesine bir yenisi daha eklendi! Metronun tavanından sular aktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 18:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy- Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavanından sular aktı. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
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