İstanbul’da "ücretsiz otopark" denetimi: "3 saat dolmadan para istendi"

İstanbul'da alışveriş, iş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında uygulanan "ilk 3 saat ücretsiz" kuralını ihlal eden işletmelere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Yapılan kontrollerde kurala uymayarak vatandaşlardan ücret talep eden 50 merkez tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Peki, Danıştay onaylı bu zorunluluğa rağmen bazı AVM'ler neden ücret alıyor? Haksız yere ödeme yapan vatandaşların yasal hakları neler? Detaylar haberimizde.