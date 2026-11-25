Başkan Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak izleme kurulunun yakında çalışmalarına başlayacağını söyledi. Başkan Erdoğan, 12 gün arayla meydana gelen iki helikopter kazasının da tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti.