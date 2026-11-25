Başkan Erdoğan'dan 25 Kasım'da net mesaj: Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli mesajlar verdi. Şehit annelerine şükranlarını sunan, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukları anan Başkan Erdoğan, şiddete sıfır tolerans vurgusu yaparak "Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz." dedi.