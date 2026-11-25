Bakan Çiftçi'den Beşiktaş tutkunu Mamo'ya müjde! "Sen atkını hazırla kardeşim, seni maça biz götüreceğiz"

Erzurum'da küçük yaşta geçirdiği menenjit nedeniyle engelli hâle gelen 44 yaşındaki Erdal Karagöz'ün en büyük hayali, tutkunu olduğu Beşiktaş'ın maçını İstanbul'da izlemekti. Kuaför Ramazan Polat'ın sosyal medyadaki çağrısına kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Mamo" olarak tanınan Karagöz'e Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ailesiyle birlikte tribünde misafir edileceği müjdesini verdi.