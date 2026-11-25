Merkez Bankası’ndan 3 yıl sonra bir ilk: Kredi kartı faizleri düştü

Merkez Bankası, 2023 yılından bu yana yani üç yıl gibi bir süredir ilk kez kredi kartı faizlerinde indirime gitti. 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere kredi kartlarında, nakit çekimlerde, KMH'larda ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde akdi faiz ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Milyonlarca kart sahibini yakından ilgilendiren düzenlemenin tüm ayrıntılarını ve yeni oranları A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç ile masaya yatırdı.