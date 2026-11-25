Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı ve muhalefete tepki: Bu fırsatın heba edilmesine izin vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hakurk'ta 14 mağaranın daha boşaltıldığını ve Meclis'te kurulacak izleme komisyonunun yakında çalışmalarına başlayacağını duyuran Başkan Erdoğan, muhalefete tepki göstererek tarihi fırsatın kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Doğukan HavuzEditör
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