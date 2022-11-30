İstanbul’da uçan tekme dehşeti! Evine giderken saldırıya uğradı

İstanbul’da sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü sırada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.