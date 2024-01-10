10 Ocak 2024, Çarşamba
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İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı
Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı. Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi. Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.