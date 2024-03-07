İstanbul’da Ramazan hazırlığı

11 ayın sultanı Ramazan'a günler kaldı. İstanbul'un vazgeçilmez mekanlarından olan Eyüpsultan Camii'nde de hazırlıklar başladı. Camii ve meydanı gül suyu ile yıkandı. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

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