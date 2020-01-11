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11.01.2020

İstanbul’da korkutan deprem! Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı |Video

İstanbul’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da yakınlarını aramak için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da Marmara Denizi'nde saat 16.37'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti. Depremi hissettiğini belirten bir genç kız, "Sanki sallanıyor gibi hissettim. 4.7 şiddetinde olmuş" dedi.

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