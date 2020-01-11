BİZE ULAŞIN
11.01.2020
İstanbul’da korkutan deprem! Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı |Video
İstanbul’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da yakınlarını aramak için telefonlarına sarıldı.
İstanbul'da Marmara Denizi'nde saat 16.37'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti. Depremi hissettiğini belirten bir genç kız, "Sanki sallanıyor gibi hissettim. 4.7 şiddetinde olmuş" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.